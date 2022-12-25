حماقي ضيف صاحبة السعادة في سهرة رأس السنة

يحل الفنان محمد حماقي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "Dmc"، يومي السبت والأحد المقبلين.

ويتحدث حماقي عن بداية مشواره الفني، وعلاقته بالفنان محمد منير، بالإضافة إلى الأغاني التي قدمها موخرا؛ وحققت نجاحًا.

وكشف خلال كواليس البرومو الرسمي للحلقة، عن مرحلة طفولته، كاشفًا أنه كان طفلا متمردًا، وأنه يسعى لتحقيق نجاحات أكثر مما حقق خلال الفترة الماضية؛ موضحًا أن أغنية "ما بلاش" التي قدمها منذ فترة حققت نجاحًا كبيرًا.

ويذكر أن النجم محمد حماقي، يحيي حفلا غنائيًا، يوم السبت، 31 ديسمبر الجاري، في دولة الأردن، ضمن حفلات ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي حققت انتشارا ونجاحا واسعًا.