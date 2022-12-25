2500 مسافر يعبرون الحدود التونسية الليبية خلال 24 ساعة

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سجّل معبر ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا، ارتفاعا كبيرا في الحركة حيث عبر أكثر من 2500 مسافر وحوالي 800 سيارة.

ووفق ما نشره موقع إذاعة "موزاييك إف إم" الإلكتروني التونسي، اليوم الأحد، جاء ذلك في إحصائية سجّلتها الوحدات الأمنية والديوانية التونسية العاملة بالمعبر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وطبقا للموقع، تعود الأسباب إلى رغبة المسافرين في مواكبة التظاهرات الثقافية بولاية تطاوين ومهرجان دوز الدولي.

ووقعت تونس وليبيا اتفاقية الشهر الماضي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، كما اتفقا على رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.