رابطة تجار السيارات: 7 مليون جنيه حجم تبرعاتنا لـ 57357 خلال 24 ساعة

قال المهندس أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وصلت حملة جمع التبرعات لدعم مستشفى 57357 إلى 7 مليون جنيه، متوقعًا أن يتجاوز حجم التبرعات 15 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أنه رغم الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع السيارات من ركود البيع وزيادة التضخم؛ لم يتأخر أي تاجر سيارات عن تقديم الدعم للمستشفى من خلال الحملة التي تم إطلاقها بالأمس.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرابطة سوف تسلم المبالغ التي تم جمعها من خلال حملة رابطة تجار السيارات لإدارة مستشفى 57357 في حضور وزير الصحة لتوظيف تلك التبرعات على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن أحد تجار السيارات تبرع بمليون جنيه لشراء ما تحتاجه المستشفى من مستلزمات عاجلة.