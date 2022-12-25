وزير الرياضة: سنفتح تحقيقا لمعرفة حقيقة وجود سيارة إسعاف في نهائي سوبر السلة

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ستجري تحقيقًا خلال الساعات المقبلة، لمعرفة حقيقة وجود سيارة إسعاف من عدمه في صالة «حسن مصطفى»، خلال مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي سوبر السلة.

وسقط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري، مما أسفر عن إصابة 27 مشجعا من جماهير الاتحاد.

وأضاف صبحي في تصريحات لقناة المحور، اليوم الأحد: «الوزارة ستفتح تحقيقًا لمعرفة حقيقة وجود سيارة إسعاف من عدمه في صالة حسن مصطفى».

وأتم: «هناك حالة واحدة فقط غير مستقرة طبيًا بين مصابي حادث سوبر السلة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى لتوفير العلاج اللازم لها، وأتنقل بين المستشفيات حاليًا للاطمئنان على حالة المصابين».