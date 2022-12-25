قال الإعلامي ممدوح موسى، إنه كان يحاول الاجتهاد بقدر الإمكان ومحاولة التجديد فيما يقدمه في برنامج شارع النجوم، مؤكدًا أن الوزير ممدوح البلتاجي كان سبب استبعاده خلال توليه وزارة الإعلام، قائلًا: "لم يفضلوا وجودي وقالوا إن لو ممدوح موسى في التليفزيون كل الناس هتروح له فلازم يختفي شوية".

وأضاف "موسى" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه كان يجلب أعلى إعلانات في مصر ولكن المافيا الإعلامية وقت وجوده على الهواء كانت تتحكم في كل شيء ومازال، مضيفا: "عمري ما دفعت جنيه لأي واحد عشان يطلع في برنامجي لا إليسا ولا عمرو دياب ولا حتى عمر الشريف وعادل إمام، وكانوا بيظهروا معايا عشان عارفين إني بعمل صناعة وحوار مهم".

وتابع: "عمرو دياب لا يحصل على أي مبالغ مالية للظهور معه في برنامجه شارع النجوم، قائلًا: "كان بيتعرض عليه ملايين وحتى الآن ولكنه لا يحب الخروج للإعلام، وعمرو دياب مجتهد وبيحب شغله وضحى بحاجات كتير عشان شغله ودا سر نجاحه، وسبب نجاحه الأكبر عدم ذكاء الأخرين، هو مش عبقري أو بطل ولكن عدم ذكاء الأخرين أدى لنجاحه، فهو يدير أعماله بنفسه".

واستكمل: "طلعت شيرين عبدالوهاب معايا في شارع النجوم من قبل شهرة أغنية اه يا ليل، ولو طلبتها دلوقتي تطلع معايا هتطلب مني فلوس، وتامر حسني كذلك"، وأقوم بعمل قصة حياة الفنان محمد حماقي منذ 6 سنوات وانتهينا من 95 % منها وهو فنان وشخص محترم جدًا وأفضل من يقوم بعمل مزيكا في الجيل الحالي، فهو لديه مشروع غنائي سيكون رائع جدًا".