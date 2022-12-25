تجديد أول كنيسة قبطية بعد الفتح العربي لمصر في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها مركز الدراسات القبطية، ثالث محاضرات الموسم الثقافي القبطي الثالث عشر، بعنوان "مراسم تجديد أول كنيسة قبطية بعد الفتح العربي لمصر"، الثلاثاء المقبل، والتي يحاضر فيها الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات بالسويد وأستراليا، وذلك عن طريق البث عن بُعد.



ويعتبر البابا بنيامين الـ38 من الشخصيات المحورية في تاريخ مصر وقد عاصر دخول العرب وكان على علاقة حسنة بعمرو بن العاص، وحياته وأعماله وصلتنا عن طريق عدة مصادر.



ومن أعماله مراسم تجديد أول كنيسة قبطية بعد الفتح العربي لمصر والتي وصلتنا من خلال نص تكريس هيكل دير أنبا مقار. وتلقي المحاضرة الضوء على توقيت هذا التجديد وأهميته وكذلك ما ترتب عليه في تاريخ الكنيسة القبطية.