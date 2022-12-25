وزيرة ألمانية: إعادة برونزيات بنين لنيجيريا يفتح أفقا جديدة للتعاون

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صرحت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة بألمانيا، كلوديا روت، بأنها ترى أن إعادة ألمانيا لبرونزيات بنين الثمينة إلى نيجيريا يفتح أفقا جديدة للتعاون.

وقالت روت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "البرونزيات تعد مثل مفتاح الباب".

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة وتعزيز البحث عن المصدر، وأكدت أن المتاحف يمكنها المساعدة في ذلك.

وقالت: "(إعادة) البرونزيات تفتح طرقا جديدة أمام تعاملنا مع تاريخنا الاستعماري".

وأضافت الوزيرة الألمانية، أن الاستعمار لم يكن موجودا من خلال فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال أو هولندا أو بلجيكا أو بريطانيا فحسب.

وقالت: "لدينا أيضا تاريخ غير معروف".

وأعربت الوزيرة الألمانية، عن أملها الشديد في أن تفتح هذه الإعادة سبلا أيضا داخل كتب التاريخ والكتب المدرسية.

ويذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الدولة لشؤون الثقافة أعادتا 20 قطعة من برونزيات بنين الثمينة إلى نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي.

وظلت هذه القطع الفنية، التي تم نهبها إبان الحقبة الاستعمارية، في حوزة خمسة متاحف ألمانية على مدار فترة طويلة.