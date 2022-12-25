الأمم المتحدة: إعادة 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن لبلادهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إعادة 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري 2022.



وأفادت المنظمة، في حسابها على تويتر، أنها "ساعدت ما يقرب من 3700 مهاجر إثيوبي في اليمن للعودة طوعا وبأمان إلى ديارهم في عام 2022".



وأضافت المنظمة أن "رحلات برنامج العودة الطوعي الإنساني تمثل شريان حياة حاسم للمهاجرين في اليمن الذين يرغبون في مغادرة الوضع الخطير والعودة إلى بلدانهم الأصلية".



وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة باليمن باتوا عالقين وسط ظروف معيشة صعبة.



يذكر أنه منذ بداية العام الجاري 2022، وصل أكثر من 67 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، معظمهم من إثيوبيا.