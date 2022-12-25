 خليفة حفتر: ليبيا لديها فرصة واحدة أخيرة لإجراء انتخابات عامة - بوابة الشروق
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خليفة حفتر: ليبيا لديها فرصة واحدة أخيرة لإجراء انتخابات عامة

الجنرال خليفة حفتر
الجنرال خليفة حفتر

نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 8:11 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 8:11 ص

صرح قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بأن دولة ليبيا لديها فرصة واحدة أخيرة لوضع خريطة طريق تشمل إجراء انتخابات عامة.

ونقلت قناة "ليبيا الحدث"، حديث القائد العسكري الليبي أثناء مشاركته في احتفالات الذكرى 71 لاستقلال ليبيا في مدينة بنغازي.

وقال حفتر: "القيادة العليا تعلن عن الفرصة الأخيرة لوضع خريطة طريق وإجراء انتخابات".

وفي فبراير، صوت البرلمان المنعقد في شرق ليبيا، على ترشيح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء، بدعم من الجيش الوطني الليبي.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه لن ينقل السلطة قبل الانتخابات الرئاسية، وتحول هذا إلى قوة مزدوجة في البلاد.


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