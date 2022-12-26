إسكان النواب: عرض قانون التصالح على الجلسة العامة في غضون أسبوعين

أكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عرض قانون التصالح في مخالفات البناء على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل مناقشته واعتماده، في غضون أقل من أسبوعين.

وأشار عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، إلى إجراء لجنة إسكان النواب العديد من التعديلات على بعض المواد التي قدمتها الحكومة.

ولفت إلى استغراق مناقشة التعديلات أكثر من 6 جلسات طيلة الشهر الماضي؛ من أجل تجنب النقاط الخلافية في قانون عام 2019، مؤكدا أن القانون شهد حالة التعاون والتكاتف بين النواب الحكومة.

وأضاف أن قانون التصالح الجديد يضم حالات المخالفة في قواعد البناء أعوام (2017- 2018- 2019)، مشيرا إلى عدم جواز السماح لهم بالتصالح ضمن القانون القديم، مؤكدا أن القانون الجديد حاول استيعاب أكثر عدد من الحالات المخالفة وإيجاد حلول مرضية لجميع المواطنين.

وأكد أن التشريع حرص على سلامة المواطنين، من خلال حظر تقنين الأوضاع والتصالح على المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والدفاع المدني، معقبا: "لا تهاون في السلامة الإنشائية أو الدفاع المدني.. وسيتم تنفيذ قرار الإزالة حتى إذا حصل المبني على الرخصة".

وأكد أنه عدا مخالفات السلامة الإنشائية والدفاع المدني؛ لن يكون هناك مشكلة في التصالح على جميع المخالفات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فقدت 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية؛ نتيجة التوسيع في الأحوزه العمرانية بسبب مخالفات البناء، متابعا: "كل ما تم إنشاؤه بالفعل لن يكون فيه مشكلة".