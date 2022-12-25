وزيرة الهجرة: تقديم تيسيرات للمستثمرين لإنشاء فنادق سياحية

جندي: الباب مفتوح أمام المستثمرين للمشاركة في المشروعات الناجحة



أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقديم تيسيرات للمستثمرين المصريين في الخارج لإنشاء فنادق سياحية، ضمن خطة الدولة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لمختلف المستويات بين الفئات المرتفعة والمتوسطة.



وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أن الباب مفتوح أمام المستثمرين للمشاركة في المشروعات القائمة والتي اثبتت نجاحًا متميزا، مؤكدة أن الشراكات هي السبيل لتحسين بيئة الاستثمار، والحكومة الحريصة على تعزيز دور القطاع الخاص وتيسير اجراءات بدء استثمارات جادة.



وتابعت: "نرحب بأي اقتراحات للمصريين بالخارج حول العالم"، مؤكدة أنهم جزء مهم من صناعة القرار الوطني، وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، مشيرة إلى استدامة التواصل سعيًا وراء تحقيق أكبر فائدة للوطن والمستثمرين.



وأضافت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على تنسيق الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتذليل أي عقبات تواجه استثمارات المصريين بالخارج داخل مصر، مشيرة إلى الحرص على نقل الخبرات الكبيرة للمصريين بالخارج إلى مصر، ضمن توصيات مؤتمرات "مصر تستطيع" بدعم توطين الصناعة في مصر، وخطط القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتعظيم نقل المعرفة.



وتناولت السفيرة سها جندي، تفاصيل إطلاق الشركة المساهمة المصرية للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم، واقترحت أن يتم تخصيص أسهم للمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في الشركة، ضمن خطط إطلاق شركة للمصريين بالخارج وصندوق الاستثمار.



وأشارت إلى تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالإضافة إلى المستثمرين الراغبين، للعمل على الانتهاء من تأسيس شركة مساهمة للمصريين في الخارج.



وأكدت السفيرة سها جندي، الحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من طرح الشركة والصندوق، ليكونا قاطرة لهذا المشروع العملاق دون أن تكون الدولة جزءا من الإدارة، ولكن دورنا أن ندعم ونسهل الإجراءات الإنشائية والقانونية دون التدخل في إدارة الاستثمارات بشكل مباشر لكن يديره المستثمرون بأنفسهم.