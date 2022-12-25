وفاة رئيس شركة بناء السفن البحرية الروسية الكسندر بوزاكوف

أعلنت شركة بناء السفن المتحدة في روسيا، مساء يوم السبت، وفاة ألكسندر بوزاكوف، المدير العام لشركة أحواض بناء السفن الأميرالية، عن 66 عاما.

وقالت الشركة: "أصيبت شركة بناء السفن المتحدة وأحواض السفن الأميرالية وصناعة بناء السفن الوطنية بأكملها بخسارة لا يمكن تعويضها، وذلك بوفاة ألكسندر سيرجيفيتش بوزاكوف، المدير العام لشركة أحواض بناء السفن الأميرالية، عن عمر يناهز 66 عاما"، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشارت شركة بناء السفن المتحدة إلى أن بوزاكوف كرس حياته من أجل الأسطول الروسي، مشيرة إلى أن الوفاة وقعت يوم الجمعة في أثناء حضور الفقيد حفل تدشين الغواصة الجديدة فاليكي لوكي.

كما " تحمل المسؤولية فيما يتعلق بأكثر الأوامر تعقيدا وتعامل بشكل جيد مع كل منها بكرامة، واكتسب سمعة طيبة."

وأوضحت الشركة أن بوزاكوف توفي بشكل مفاجئ ومأساوي، لكن العمل، الذي وضع فيه كل قوته ومعرفته، سيستمر بالتأكيد من قبل أصدقائه وزملائه وتلاميذه.