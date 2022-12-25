إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق كفر داود بالسادات

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أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داود بمدينة السادات، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات.

واستقبلت النجدة إخطارا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق كفر داود السادات، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السادات.

وتبين أن عدد المصابين وصل الي 10 مصابين ما بين اصابات مختلفة بكسور وجروح وكدمات، حيث تم عمل الإسعافات الأولية للمصابين في المستشفى.

كما انتقلت إدارة المرور وقوات الشرطة لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتولت التحقيق في الواقعة للوصول إلى سبب الحادث.