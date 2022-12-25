 سيدة تعتدي على طفليها بالضرب وتصيبهما بجروح في بورسعيد - بوابة الشروق
الأحد 25 ديسمبر 2022 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

سيدة تعتدي على طفليها بالضرب وتصيبهما بجروح في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 7:50 م

أصيب طفلان بجروح قطعية، مساء اليوم الأحد، واتهما والدتهما بالاعتداء عليهما، وذلك في محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفى النصر التخصصي، للطفل "محمد ص م م"، ٨ سنوات، وشقيقته "منى"، 6 أعوام، بمعرفة الأم بدعوى سقوطهما من على السلم، مما أدى لإصابتهما بجروح قطعية في الرأس والرقبة ونزيف في العين للطفليين.

وأفاد كشف الأشعة، أن الإصابة جاءت نتيجة قيام الأم بضرب أطفالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، في قسم شرطة حي الزهور.

وتمت إحالة الواقعة للناية التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك