سيدة تعتدي على طفليها بالضرب وتصيبهما بجروح في بورسعيد

أصيب طفلان بجروح قطعية، مساء اليوم الأحد، واتهما والدتهما بالاعتداء عليهما، وذلك في محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفى النصر التخصصي، للطفل "محمد ص م م"، ٨ سنوات، وشقيقته "منى"، 6 أعوام، بمعرفة الأم بدعوى سقوطهما من على السلم، مما أدى لإصابتهما بجروح قطعية في الرأس والرقبة ونزيف في العين للطفليين.

وأفاد كشف الأشعة، أن الإصابة جاءت نتيجة قيام الأم بضرب أطفالها، وتم تحرير محضر بالواقعة، في قسم شرطة حي الزهور.

وتمت إحالة الواقعة للناية التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.