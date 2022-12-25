ستوقف لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن نشر الأرقام لحالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، بعد التشكك في دقة بياناتها، حيث أصيب الملايين بالمرض بمختلف أنحاء البلاد وظلت الحصيلة الرسمية منخفضة بشكل لافت للنظر.

ولم تقدم اللجنة سببا لتغيير في السياسة في بيان صدر اليوم الأحد، لكنها قالت إن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سيصدر المعلومات المرتبطة بكوفيد للدراسات والمراجع، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتردد أن بعض المدن الصينية سجلت إصابات يومية، تجاوزت حتى الآن الحصيلة الرسمية، مما يضاف إلى الشكوك بشأن الأرقام المقدمة من قبل اللجنة.

وطبقا لمذكرة من الاجتماع الداخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية، عقد يوم الأربعاء الماضي فإن 248 مليون شخص أو حوالي 18% من السكان، ربما أصيبوا بالفيروس، في الأيام الـ20 الأولى من ديسمبر الحالي.