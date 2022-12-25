يواصل الألمان الاحتفال بعيد الميلاد، حيث اكتظت أسواق (الكريسماس) بالمحتفلين في أنحاء البلاد رغم هطول الأمطار بغزارة.



ورصد مراسل الشروق، أجواء عيد الميلاد في شارع كورفورستيندام، الذي يسمى اختصارا بشارع كودام والذي يعد أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة الألمانية برلين.





ويمتد الشارع من حديقة الحيوانات (Zoologische Garten) إلى منطقة شارلوتنبورج على مساحة تبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات. يوجد في هذا الشارع مباني تاريخية قديمة وفخمة مثل كنيسة الذكرى الناجية من قنابل الحرب العالمية الثانية، ومحلات تجارية كبيرة ذات ماركات مشهورة. لكن الشارع الشهير يحمل ذكرى مأساوية شهدها قبل 6 أعوام لحادث دهس للمحتفلين بالكريسماس.



وفي 19 ديسمبر 2016، نفذ الشاب التونسي أنس العامري هجوما بواسطة شاحنة ضخمة على السوق المتاخم لكنيسة الذكرى التاريخية؛ ما أدى إلى مقتل 12 شخصا دهسا وإصابة ٤٨ آخرين، قبل أن يلقى الشاب التونسي حتفه برصاص شرطي إيطالي أثناء محاولته الهروب لداخل روما.



وتستمر إجازة الكريسماس فى ألمانيا لمدة يومين 25 و26 من ديسمبر وهى عطلة وطنية، فيما تبدأ الاستعدادات يوم عشية الميلاد 24 ديسمبر فهو ينقسم إلى جزء صباحى حافل بالحيوية والنشاط، ثم فترة المساء التى يتم الاحتفال فيها.



وبقيت المتاجر مفتوحة حتى الظهيرة، حيث سارع الألمان إلى شراء آخر الهدايا وتأمين المواد الغذائية من أجل الوليمة الاحتفالية. فيما أقبلت العائلات على تزيين شجرة الميلاد بالأضواء والكرات الملونة وغيرها من أنواع الزينة، وتغليف الهدايا وتحضير الطعام.



وفى المساء يلتئم شمل الأسرة. البعض يلتزم بتقاليد تأدية الترانيم والأغنيات أو العزف الموسيقى المشترك. وبعد تناول الطعام يأتى الجزء الأكثر إثارة من الأمسية: حيث يتم فتح الهدايا. كان الأطفال قد كتبوا قبل عيد الميلاد ببضعة أسابيع رسائلهم إلى «كريستكيند» (شخصية من تقاليد عيد الميلاد) ودونوا فيها أمنياتهم ورغباتهم، وهم الآن بانتظار رؤية ما إذا كانت هذه الأمنيات فى الهدايا سوف تتحقق، بحسب شبكة دويتشه لاند.



وسافر غالبية الشباب المغتربين إلى مسقط رأسهم لقضاء العيد مع عائلاتهم، والذين غالبا ما يخرجون فى ساعات المساء المتأخرة للقاء الأصدقاء القدامى.



عيد الميلاد في ألمانيا.. جذور تعود إلى العصور القديمة



وفى العصور القديمة، احتفلت القبائل الوثنية بالانقلاب الشتوى الذى وقع فى 21 ديسمبر، قبل ظهور المسيحية إذ كان العديد من الشعوب الجرمانية يعبدون مجموعة من الآلهة، أى إنهم كانوا وثنيين وكانت تسمى العطلة الوثنية Julfest.



فى عام 45 قبل الميلاد، تم تقديم التقويم اليوليانى الجديد، وفقًا لهذا التقويم، تم تأجيل يوم الانقلاب الشتوى إلى 25 ديسمبر. وفى القرن الثالث بعد الميلاد، تأسست كنيسة مسيحية حظرت عطلة الوثنية، لكن هذه العادة كانت متجذرة بعمق فى المجتمع.



لذا، قررت الكنيسة الاحتفال بميلاد المسيح فى الخامس والعشرين من ديسمبر. بالفعل فى تلك الأيام، كان الناس يزينون منازلهم عشية العطلة بفروع التنوب (شجرة الكريسماس الآن).



ومن التقاليد المسيحية القديمة أن يصوم الناس من عيد القديس مارتين فى 11 نوفمبر حتى عشية الميلاد فى 24 ديسمبر. لهذا السبب تأتى فى عشية الميلاد وجبة طعام خفيفة، كسمك الشبوط على سبيل المثال، حيث أن السمك يعتبر تجسيدا لوجبة الصيام.



إلا أن الوجبة المفضلة فى مختلف أنحاء البلاد هى السجق مع سلطة البطاطا، وقد أكد استطلاع يعود إلى عام 2016 أن نصف الألمان تقريبا قد تناولوا هذه الوجبة عشية الميلاد.



وفى أول أو ثانى يوم من عطلة الميلاد يتم تحضير طعام احتفالى غنى ومتنوع. طعام عيد الميلاد التقليدى هو الأوز المشوى مع فطائر البطاطا والملفوف الأحمر.



فيما تحظى الحلويات بمكانة مفضلة أيضا، من بينها حلوى البليتسشن (Plätzchen) التى يعد صنعها جزءا أساسيا من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى ألمانيا، والتى يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر. وتتميز هذه الحلويات باختلاف أشكالها والتى غالبا ما ترتبط برموز أعياد الميلاد كشجرة عيد الميلاد أو شكل نجمة أو أجراس عيد الميلاد وغيرها من الأشكال، وتختلف أنواعها طبقا للمحتويات التى تدخل فى إعدادها.