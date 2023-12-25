الأونروا: عدد نازحي غزة يفوق قدرة أي مؤسسة إنسانية على تقديم خدمات لهم

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضفة الغربية كاظم أبو خلف، إن عدد النازحين في قطاع غزة يفوق قدرة أي مؤسسة إنسانية على تقديم خدمات لهم.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن عدد مرافق الوكالة في غزة يبلغ 156 مرفقا، أغلبها عبارة عن مدارس، وتؤوي 1.5 مليون مواطن في 2.3 مليون شخص (تعداد قطاع غزة).

وأشار إلى أن هناك 400 ألف آخرين يتلقون الخدمات قدر المستطاع في الوكالة، لكنهم موجودون في الشوارع المحيطة بمقار الوكالة.

ونوه بأنّ عملية إغاثة المواطنين في قطاع غزة في غاية التعقيد، لعدة أسباب بينها أن المساعدات التي تدخل القطاع غير كافية، بما في ذلك بعد قرار مجلس الأمن بتسهيل دخول المساعدات.

وشدد على أن المساعدات لا تدخل قطاع غزة لا بالحجم المطلوب ولا بالسرعة المطلوبة، مؤكدا ضرورة إدخال مساعدات تجارية من خلال شاحنات محملة بكل أنواع البضائع لتدوير عجلة الاقتصاد.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ80 على التوالي، وسط تفاقم في ارتكاب المجازر.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.674 مواطنا، وجرح نحو 54.536 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.