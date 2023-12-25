 منظمات إغاثة يابانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بنهاية 2023 - بوابة الشروق
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منظمات إغاثة يابانية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بنهاية 2023

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:14 م

عقدت منظمات الإغاثة الإنسانية وغيرها من المنظمات في اليابان مؤتمرا صحفيًا مشتركا في العاصمة طوكيو اليوم الإثنين؛ للدعوة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية العام، حسبما أفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وقالت يوكا كانيكو، عضو الفرع الياباني لمنظمة الإغاثة الدولية "أنقذوا الأطفال": "هذا الاقتراح البسيط يمثل الإرادة القوية للمواطنين الذين يصلون من أجل عدم التضحية بالمزيد من الأبرياء".

وشددت كانيكو على أن الأمم المتحدة والقانون الدولي أصبحا مجرد اسم في مواجهة المعركة المستمرة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت كانيكو، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه يوم الجمعة الماضي للدعوة إلى توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة لم يتضمن فقرة تطالب بوقف الأعمال العدائية.

وأضافت كانيكو أيضا: "لا يزال قادة العالم غير قادرين حتى على إظهار مسار أساسي نحو تحقيق التسليم السلس لإمدادات المساعدات".

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