مجلس الفيدرالية الروسي يحذر من نزاع إقليمي بعد توسيع أمريكا لحدودها في القطب الشمالي

أعلن نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلن مطالبها بالجرف القاري تتصرف دون أي أساس قانوني دولي، وللمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن كوساتشيف قوله على قناته الخاصة على تطبيق "تليجرام": "يتصرف الأمريكيون اليوم دون أي أساس قانوني دولي على الإطلاق، ما يعني أن المجتمع الدولي لديه كل الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة".

وأوضح كوساتشوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إلى حد ما منبوذة بين جميع القوى البحرية.

وأشار البرلماني، إلى أنه في الوقت نفسه، يتم النظر في المطالبات بالجرف القاري من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه القضية، حيث تستند اللجنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (المادة 76، الفقرة 8).

وأضاف نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "آخر مرة حصلت فيها روسيا على نتائج إيجابية من توصيات اللجنة لزيادة جرفها في القطب الشمالي في فبراير 2023. وهذا العمل مستمر الآن".

وأضاف أن الأمريكيين تجاوزوا أنفسهم هذه المرة بتجاهل المصالح الإقليمية لحلفائهم، كندا واليابان.