قيادي بالمبادرة الفلسطينية: الجدار العازل اقتطع 30% من مساحة بيت لحم

كشف القيادي بالمبادرة الوطنية الفلسطينية مازن العزة، عن الهدف من إنشاء الجدار العازل، الذي شيده الاحتلال في عهد حكومة أرئيل شارون عام 2002.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من بيت لحم، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن هذا الجدار العازل استهدف قطع أوصال المدينة، وعزلها عما وصفه بتوأمها الروحي «القدس»، مضيفا أنه مزاعم حكومة الاحتلال حول إنشاء هذا الجدار؛ لتقليل العمليات الفدائية وعزل المدن الفلسطينية عن الداخل الفلسطيني أكذوبة كبيرة.

ولفت إلى أن الجدار البالغ طوله 89 كيلو مترا يقطع كل أوصال المحافظة ويعزل الأرياف والقرى الفلسطينية كافة، عن المدن، إلى جانب اقتطاعه أكثر من 30% من أراضي بيت لحم والعدد من أراضي القرى المحيطة بالمحافظة.

وأشار إلى أن هناك منظومة كاملة تسمل الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية، والتي تستهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال تفتيت الأرض وتمزيق الأسر، وحرمان الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم وتقييد حركتهم داخل مناطقهم.

وحول أوضاع المخيمات داخل المحافظة، ذكر أن هناك 3 مخيمات وتبلغ نسبة السكان بها 30% من النسبة الإجمالية لسكان المحافظة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحرقة لم يشهدها التاريخ الحديث، في ظل قتل عشرات الآلاف من المدنيين، هذا إلى جانب تعرض الفلسطينيين للقتل والإبادة الجماعية في الضفة.