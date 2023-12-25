فيتنام تدعو الوزارات مجددا لمساعدة بامبو إيروايز للطيران

أصدر نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لي مينه كاي، تعليمات لست هيئات حكومية بالتعامل على الفور مع مقترحات قدمتها شركة بامبو إيروايز للكيرلت، التي تعاني من الخسائر والديون.

وقال موقع "في إن إكسبريس"، اليوم السبت، نقلا عن مذكرة لمجلس الوزراء، إن تعليمات صدرت لوزارات "النقل، والتخطيط والاستثمار، والمالية، والأمن العام"، إضافة إلى البنك المركزي، ولجنة إدارة رأس المال الحكومي في الشركات، لتقديم تقارير لرئيس الوزراء بحلول نهاية العام.

وكلف كاي وزارة النقل بدراسة سياسة تأجير الأراضي في مطار تان سون نات لشركة بامبو للاستثمار في مجالات تتعلق بالطيران المدني.

كما طلب من وزارة الأمن التعامل مع مسألة تحديد رأس المال المسجل للشركة.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء عن "في إن إكسبريس"، دعا كاي شركاء بامبو إيروايز، وهم مجموعة البترول الوطنية الفيتنامية وشركة مطارات فيتنام وبنوك مثل بنك فيتنام البحري وساكوم بنك، إلى دراسة كيفية مساعدة الشركة.

وفي أغسطس الماضي، وجه كاي الوزارات إلى مساعدة بامبو إيروايز.

وتسعى بامبو إيروايز إلى تحسين تمويلها من الربع الأخير العام المقبل، ولكنها مازالت تتوقع تسجيل خسائر بقيمة تريليون دونج، بحسب الموقع الذي لم يصفح عن مصدره.