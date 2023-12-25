نقل 13 مصابا فلسطينيا من مطار العريش للعلاج في قطر

أعلنت مصادر طبية مصرية، نقل 13 مصابًا فلسطينيًا، اليوم الاثنين، بسيارات الإسعاف المصرية إلى مطار العريش الدولي، قادمين من عدد من المستشفيات المصرية.

وأضافت المصادر، أنه أعيد نقل المصابين الفلسطينيين إلى دولة قطر على متن طائرة قطرية للعلاج في مستشفيات قطر بالتنسيق بين وزارات الصحة المصرية والفلسطينية والقطرية.

وأشارت إلى أنه رافق المصابين 18 شخصًا من ذويهم بجانب متطوعين من الهلال الأحمر القطري، لافتا إلى أن المصابين وصلوا إلى الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية من مستشفيات قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء.