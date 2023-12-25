عبدالملك: الأهلي لديه أفضلية على سيراميكا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي فرط في فرصة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما أضاع عدة فرص في لقاء فلومنينيسي خلال الشوط الاول، مشيرا إلى أن الفريق البرازيلي لعب بالخبرات واستطاع الاستحواذ على الكرة، والفريق في المجمل قدم أداء جيد، لكنها كانت فرصة تاريخية بالوصول للنهائي اضاعها الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يكن جيدًا قبل مونديال الأندية وتعرض لانتقادات عديدة، ولم يظهر بمستوى جيد مثل الموسم الماضي، وحدث تدوير كثير بين عناصر الفريق، ومواجهة اتحاد جدة كانت فاصلة لجماهير النادي وكولر، في ظل استفزازات ومناوشات جمهور الاتحاد، والأهلي قدم مستوى كبير ورفع طموحات الجماهير للوصول للنهائي، لكن الفرصة ضاعت بعد الخسارة امام فلومينينسي".

وأضاف: "مروان عطية مع كوكا وإمام عاشور يستحقوا اللعب أساسيا ويقدموا مستوى جيد مؤخرا مع الأهلي".

وأشار عيد إلى أن سيراميكا كليوباترا لديه عناصر قوية ومميزة ويستطيعوا صناعة الفارق، ولكن الأهلي لديه أفضلية جماهيرية ونفسية بعد عودته من مونديال الأندية. والمباراة لن تكون سهلة مطلقا على الفريق الأحمر، وخصوصا حال تقدم سيراميكا في نتيجة المباراة.