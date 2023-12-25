عمرو أديب: ارتفاع أسعار الذهب قد يكون مؤشرا لأمور أخرى

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن أسعار الذهب تُسجل ارتفاعات كل بضع ساعات، بما لا يتناسب مع سعر الدولار في السوق السوداء أو مع سعر أونصة الذهب العالمية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب قد يكون مؤشرا لأمور أخرى قد تحدث لاحقا، متحدثا عن أنباء زعمت إقدام تجار الذهب على وقف عملية البيع، وهو ما نفته شعبة الذهب.

وتابع: «في فترة الطفرة (ارتفاع أسعار الذهب) الماضية كان التجار يقيمون الدولار بأكثر من سعره في السوق السوداء بعشرة جنيهات».

وحذّر أديب، مما سماها «وقعة الذهب السريعة»، وقال: «الذهب ممكن يفضل سنين ميتحركش وأول ما تتحرك دبابة على حدود تلاقيه ارتفع (يقصد أي توترات في المنطقة».