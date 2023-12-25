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أوصت وزارة المالية الإسرائيلية، بإغلاق 10 وزارات لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.

وحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:

- وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.

- وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.

- وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.

- وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.

- وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.

- وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.

- وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.

- وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.

- وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.

ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.

وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة الإسرائيلية برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.

وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.