لاتفيا تمنح أوكرانيا 270 سيارة صودرت من سائقين سكارى

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منحت لاتفيا أوكرانيا أكثر من 270 مركبة جرت مصادرتها من سائقين سكارى خلال العام الجاري.

وأفادت بوابة "ديلفي" الإخبارية في لاتفيا، اليوم الإثنين، بأن إجمالي قيمة المركبات تبلغ نحو مليون يورو (1.1 مليون دولار).

وفي شهر فبراير الماضي، قرر برلمان لاتفيا أنه يجب منح المركبات المصادرة لأوكرانيا دون مقابل.

ونتيجة للغارات الجوية الروسية وعمليات القتال في أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي لأراضيها في فبراير 2022، تتعرض السيارات المدنية بانتظام للدمار.

والمواطنون الأوكرانيون في حاجة ماسة للسيارات للفرار من المناطق المتضررة بقوة من الحرب.