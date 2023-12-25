لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: إذا لم يشعر المواطن بصدى لآرائه سيكون له تأثير عكسي

قال الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن خطوة الحوار كانت مهمة في ظل احتياج المواطنين للشعور بانفتاح في الأفق السياسي.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن هناك إرادة سياسية للاستماع إلى أصوات المواطنين، وتنفيذ ما جاء منها داخل الحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الأمر ترجم في رفع الرؤى التي جرت بلورتها للرئيس السيسي، من الحوار.

وشدد على أنه إذا لم يشعر المواطن بوجود صدى للآراء والأفكار التي طرحت بالحوار، سيكون لذلك تأثير عكسي، معربا عن أمله في أن يكون هناك استماع حقيقي للآراء والتقارير التي تطرح داخل الحوار، ومزيد من الانفتاح خلال الجلسات المقبلة من الحوار الوطني.

وأشار إلى أهمية وجود مساحة تتسع لوجهات النظر المختلفة، دون تخوين أو اعتقاد بامتلاك الحقيقة كاملة لدى فرد أكثر من الآخر، ومحاولة حجب الآراء الأخرى، مضيفا أن الجميع يريد مصلحة الوطن ولا يوجد فرد أكثر وطنية من غيره.

وأبدى أمنيته في الاستماع للآراء التي ستطرح في المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشددا على أنه حدث بالفعل الإفراج عن مجموعة من المسجونين احتياطيا في الفترة الماضية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في خطابه، عقب إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، عن دعوته لاستئناف جلسات الحوار الوطني، التي جرى تعليقها في شهر سبتمبر الماضي، قبيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.