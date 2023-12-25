صحيفة عبرية: ارتفاع نسبة شراء العقارات بإسرائيل خوفا من العنف ضد اليهود في مختلف الدول

قالت صحيفة "جيويش جورناليزم" العبرية، إنه مع تصاعد الآراء المعارضة لإسرائيل على مستوى العالم في أعقاب الحرب الجارية على غزة، فإن المجتمعات اليهودية أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن مستقبل الحياة اليهودية لأطفالهم في بلدانهم المختلفة.

ونقلت الصحيفة عن رابطة مكافحة التشهير "ADL"، أن أوروبا شهدت ارتفاعًا بنسبة 300% في الحوادث المصنفة "ضد اليهود" هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت أمريكا الجنوبية إلى أرقام أعلى بنسبة 700%، مع زيادة الحالات في أستراليا بنسبة 491% مقارنة بالعام الماضي 2022.

وزعمت الصحيفة، أن واحد من كل 3 أشخاص يشعر بعدم بالأمان عند الإعلان عن يهوديته علنًا.

كما زعمت الصحيفة في تقريرها أيضا أن الجامعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أصبحت بمثابة وعاء يغلي بالمشاعر المعادية لإسرائيل، كما ظهر خطاب يدعو "لإبادتها".

- ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة في إسرائيل بعد اندلاع الحرب

وأشارت الصحيفة، إلى اعتقاد كثير من اليهود بأن فترة ما بعد الحرب ستكون أكثر هدوءًا في إسرائيل، وهو ما دفع عدد كبير منهم لاستكشاف إمكانية الحصول على منزل ثانٍ في إسرائيل أو الهجرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، شهدت إسرائيل ذروة حادة في مبيعات العقارات من المستثمرين الأجانب، حيث اشترى العديد منهم العقارات بعقود عن بعد.

ونقلت الصحيفة عن مناحيم جندي، أحد المطورين السكنيين الرائدين في إسرائيل قوله: "لقد شهدنا زيادة في الطلب على مشاريعنا في وسط إسرائيل ومنطقة شارون، من المستثمرين اليهود الأجانب في جميع أنحاء العالم من أستراليا إلى البرازيل، ومن المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدولار قوي وهناك إجماع متزايد على أن الاستثمار في منزل في إسرائيل هو أكثر من مجرد استثمار مالي، إنه راحة البال".

ولفتت الصحيفة إلى أن مكاتب الوكالة اليهودية حول العالم وجدت نفسها غارقة في الدعوات، لكن في الوقت نفسه يشكك الكثيرون في قدرة إسرائيل على توفير حل لإيواء ما يقدر بنحو مليون مهاجر من المقرر أن يتدفقوا إلى الداخل المحتل خلال العامين المقبلين.

وأضاف مناحيم، "لا أرى أي أزمة في العرض في الوقت الحالي، فالجمهور متنوع، ولكن الشيء المشترك الذي يسعى إليه الجميع هو الجودة والمجتمع وأسلوب الحياة".

وتابع، "بالنسبة للعائلات، يعد عنصر المجتمع العالمي والمؤسسات التعليمية عالية الجودة أمرًا مهمًا أيضًا، نحن ندرك أن هذا قد لا يكون الوقت المثالي لزيارة المشاريع التي نعرضها، لذلك قمنا بتدريب موظفينا العالميين متعددي اللغات لمساعدة المشتري الأجنبي في كل جانب من جوانب البيع، حتى استلام المفتاح".

وقالت كارين، سمسار عقارات بارزة في إسرائيل: "لقد قمنا ببيع 17 شقة في رمات إفال في أقل من 5 أيام، لم يتم بيع هذه الأشياء للأشخاص الذين يخططون للانتقال غدًا ولكنهم بالتأكيد يريدون البدء في استكشاف الفكرة".

وتابعت، "الإيجار مرتفع أيضًا، لذا فهم سعداء بتحقيق عائد على استثماراتهم في هذه الأثناء أيضًا، فيما تعمل مدينة رمات إيفال في وسط إسرائيل، بجوار مستشفى سافيون وشيبا، على تطوير مساحة ضخمة تبلغ 520 ألف قدم مربع من العقارات السكنية".