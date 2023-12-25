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تقرير: 244 طائرة شحن أمريكية و20 سفينة تنقل أكثر من 10 آلاف طن من المعدات العسكرية إلى إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:43 م

ذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن نحو 244 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة قامت بتسليم أكثر من عشرة آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن القناة قولها إن وزارة الدفاع قامت بتأمين مشتريات إضافية من الولايات المتحدة بما قيمته 40 مليار شيكل (نحو 8ر2 مليار دولار).

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

وجاء التقرير التلفزيوني إثر تصريحات عضو الكنيست تالي جوتليف من حزب الليكود، الذي زعم في اجتماع للفصائل في وقت سابق اليوم أن كمية القصف المدفعي لأهداف حماس في جنوب غزة "تراجعت بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة الماضية".

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