نبيل فهمي يكتب: كوب 28 بين التطلعات والتحديات (2)

فى نهاية 2022 انعقد مؤتمر «كوب27» فى مصر بمدينة شرم الشيخ، وكانت أبرز القضايا المطروحة عليه محاولة التوصل إلى اتفاق حول الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لتأمين عدم تجاوز ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 مئوية، وكذلك توفير موارد مالية أكبر لتمكين الدول النامية بشكل خاص من الانتقال بمعدلات أسرع نحو الطاقة النظيفة من دون أن يؤثر ذلك فى خططهم التنموية.

صدر عن هذا المؤتمر قرار تاريخى بإنشاء صندوق لمصلحة الدول النامية والأكثر تضررا من الانبعاثات البيئية وأضرار المناخ لتمكينها من تجاوز التداعيات المناخية لمعدلات التنمية السريعة فى الدول الصناعية والتى تمت من دون مراعاة الآثار البيئية والمناخية، ومن دون أن يحدد المؤتمر حينذاك حجم الإيرادات المطلوبة وآليات تفعيل الصندوق، فى حين اعتبرت الصياغات والنتائج الخاصة بالحد من الانبعاثات أقل من الطموحات المستهدفة، أى خرج المؤتمر بنتائج تاريخية من ناحية، وإنما ظلت على رغم ذلك تحديات مستدامة ومتواصلة حدت من التفاؤل المصاحب لإنشاء الصندوق على رغم أنه يعتبر إنجازا مهما للغاية وغير مسبوق.

ومنذ أسابيع قليلة انتهى مؤتمر «كوب28» الذى انعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالساحة التى استضافت الـ EXPO الأخير فى دبى، ومع استمرار قضايا تخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والتى تغذى ارتفاع درجات الحرارة، وتأمين التمويل اللازم للتحول نحو البيئة النظيفة على رأس الأولويات.

حقق المؤتمر الجديد خطوات ملموسة نحو بدء تمويل وتفعيل صندوق تجاوز الخسائر والأضرار، وشهد عددا لا بأس به من الوعود لتوفير تمويل متنامٍ فى مصلحة التحول نحو الطاقة النظيفة، بما فى ذلك من الدولة المستضيفة فى حدود 100 مليون دولار ومثلها من ألمانيا، و17.5 مليون دولار من الولايات المتحدة وغيرها بإجمالى 770.6 مليون دولار.

وأعلنت 130 دولة أنها سترفع من معدلات استخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 300 فى المائة، كما اتفق وللمرة الأولى على صياغة مهمة حول التحول التدريجى العادل والمنصف عن الوقود الأحفورى بغية إسراع معدلات التقدم نحو هذا الهدف خلال العقد المقبل، فضلا عن أن بيان المؤتمر أشار إلى استهداف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 43 فى المائة مع حلول 2030 و60 فى المائة قبل 2035 وذلك مقارنة بمعدلات عام 2019.

واعتبر المؤيدون ذلك تقدما مهما وتاريخيا، فى حين رأى المنتقدون أنها إنجازات أضعف من المأمول وأن الصياغات مليئة بالفجوات التى تسمح للدول بتجنب الالتزام بهذه التعهدات، وفى ما يتعلق بتعزيز القدرة على التحمل وتخفيض وهن التأثر بالتغيير المناخى رأى البعض أن التقدم لا يزال دون المستوى المطلوب، وخصوصا فى ظل الضغوط الشديدة التى تتعرض لها دول نامية عديدة من آثار التغير المناخى وتكلفة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

حظيت الزراعة والغذاء على اهتمام كبير خلال مؤتمر «كوب 28» وصدر إعلان حول الغذاء وقعت عليه 160 دولة، غير أن المؤتمر لم ينجح فى الاتفاق على برنامج عمل مشترك لتنفيذ مقررات «كوب 27» حول الزراعة والغذاء ومن ثم فالطموحات ما زالت أكبر من الإنجازات.

يحسب لـ«كوب 28» أنه سعى لحث أطراف مجتمعية عدة لا تقتصر على الحكومات لاتخاذ خطوات ملموسة تحقق عائدا اقتصاديا وتغيرا فى النظم الحياتية بما يساعد فى كبح جماح التأثيرات البيئية والمناخية التى تغذى ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لتوفير موارد مالية متزايدة لتغطية الحاجات المرتبطة بتنفيذ الأهداف المحددة، وذلك من منطلق أن تحقيق نجاحات أمام هذه التحديات الجسيمة يتطلب مشاركة ومساهمة من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته على المستوى الوطنى والدولى، باعتبار أن التحديات والحلول تتطلب تعاونا جماعيا ونظرة شاملة للقضية والتحديات والحلول.

تناول مؤتمر «كوب 28» العديد من العناوين الأخرى أنجز حول بعضها وأخفق حول البعض الآخر، وإنما ظلت قضايا الارتفاع الحرارى والتمويل على رأس الأولويات، والساحات الرئيسة للتقدم من ناحية، وعدم اعتبار هذا التقدم على مستوى التحديات والطموحات من ناحية أخرى، بل وأعتقد أنها قضايا ستظل على رأس الأولويات العام المقبل أثناء «كوب 29» فى باكو عاصمة أذربيجان، وكذلك فى «كوب 30» بالبرازيل عام 2025، والذى سيشهد اهتماما كبيرا بقضايا الطبيعة وإزالة الغابات الممطرة المنتشرة فى البرازيل، خصوصا بعد أن طرح مبادرة لإنشاء صندوق للحماية الأبدية للغابات الاستوائية الممطرة.

أعتقد أن «كوب 28» حقق بالفعل خطوات إيجابية ومفيدة على خريطة التعامل العالمى مع تداعيات التغير المناخى، وهى خطوات هامة إلا أنه من المبالغة القول إن الإنجازات خلال «كوب 28» أو من قبله «كوب 27» وإجمالى ما تحقق فى المؤتمرين كانت كافية للتصدى إلى أخطار التغير المناخى وتداعياته.

وأقول ذلك بصراحة تامة لأن الكثير من الالتزامات والتعهدات التى جاءت فى بيانات المؤتمرين غير ملزمة وتعتبر إعلان نوايا، تتأثر صدقيتها بتكرار عدم التزام الدول بالتزامات سابقة، كما من الواجب أيضا التنويه بأن ما أعلن من تبرعات أو مساهمات فى الصناديق البيئية المختلفة لم تصل أو حتى تقترب من المبالغ الضرورية لتمكين الدول من التصدى لهذه المشكلة والتحول نحو البيئة النظيفة، فضلا عن أن الحاجات تتزايد بمعدلات سريعة سنويا نظرا لتفاقم المشكلات والاعتبارات الخاصة بالتضخم.

قبل مؤتمر المناخ الأخير بأيام كتبت هنا أن أهم تحدياته الحد من انبعاثات الغاز الحابس للحرارة وتوفير موارد أكبر لتمكين العالم وبخاصة الدول النامية من التحول نحو الطاقة النظيفة، وهو ما شهدناه بالفعل خلال المشاورات المكثفة والمداولات، ومرة أخرى أهنئ الإمارات ومن قبلها مصر على إنجازات مؤتمرى «كوب28» و«كوب27»، وإنما أدعوهم وأدعو المجتمع الدولى إلى مواصلة الجهد وتكثيفه، لأن الإنجازات المختلفة منذ مؤتمر باريس لتغير المناخ فى 2015 لم تصل بعد إلى مستوى التحديات، وإن كان يحسب للجميع توافر يقين أفضل وأوسع لخطورة التداعيات المرتبطة بالتغيير المناخى وضرورة التصدى لها جماعيا، ومما لا شك فيه الآن أن من أهم الأولويات الدولية فى هذا المجال هى الحد من انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة وتوفير موارد أعظم لمساعدة الدول النامية فى هذا الخصوص.