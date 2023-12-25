الجيزة تشن حملة بحي الطالبية لمنع التعدي على الطريق العام

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى المواطنين بشارع عثمان محرم، بتعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع إستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق، وهو الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



ووجهت المحافظة، من خلال حي الطالبية، حملة على الشارع المذكور، حيث أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشدد المحافظ، على رئيس حي الطالبية، بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.