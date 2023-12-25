قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة راعت الظروف المحيطة في المنطقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ الدورة (التي اختتمت مؤخرا) خصَّصت جزءا خاصا بالأفلام الفلسطينية.



وأوضح أنّ الحاضرين من دولة فلسطين في الدورة الأخيرة عبّروا عن تقديرهم على كيفية تنظيم الدورة الأخيرة، التي عكست أن الحياة تستمر رغم الظلم والقتل العشوائي وغير المسبوق في التاريخ البشري.



وتابع: «مش عارف (الإسرئيليين) بيناموا إزاي وهمَّ في ذمتهم 20 ألف (شهيد).. مهما كان اللي حصل ميبقاش الرد كده»، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصة التي نفذتها حركة حماس.



والسبت الماضي، اختتم مهرجان الجونة السينمائى دورته لعام 2023 بحفل توزيع جوائز شمل الاحتفاء بالعديد من الإنجازات السينمائية المتميزة من جميع أنحاء العالم، وذلك خلال الدورة التي شهدت عرض 90 فيلمًا.