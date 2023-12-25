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يفتتح عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، في السابعة مساء اليوم الاثنين، بقاعة الهناجر بأرض دار أوبرا القاهرة.

يأتي ذلك بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان الدكتور صالح عبد المعطي قومسيير عام الملتقى ونائب رئيس جامعة الأقصر السابق، وقيادات الهيئة والعديد من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

المعرض يضم لوحات لـ14 فنانا ممن شاركوا في ملتقى مراسم الأقصر التي أقيمت مطلع العام الحالي، وتتنوع الأعمال بين مدارس الرسم والتصوير المختلفة.