سائق مخمور يرتدي زي سانتا يصطدم بمنزل في ألمانيا

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اصطدم سائق مخمور يرتدي زي بابا نويل "سانتا" بواجهة منزل في طريقه لتسليم الهدايا عشية عيد الميلاد في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وأفادت الشرطة صباح اليوم الاثنين بأن الرجل،54 عاما، خرج بسيارته عن الطريق واصطدم بواجهة منزل وسيارة أخرى في بلدية أونستروتال شمالي مولهاوزن.

وذكرت الشرطة أن واجهة المنزل تعرضت لأضرار شديدة، لكن الهدايا التي كان يعتزم الرجل تقديمها لعائلته وأصدقائه لم تتلف.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، أدرك الضباط أن الرجل لم يكن مؤهلا للقيادة، وطالبوا بإجراء اختبار للكحول في الدم.

وجرى التحقيق مع الرجل بتهمة تعريض حركة المرور على الطرق للخطر. ومع ذلك، أعلن الرجل أنه سيسلم هداياه في يوم عيد الميلاد.

ومع ذلك، سيتعين عليه القيام بعملية التسليم بدون سيارته- حيث تم سحب رخصة قيادته.