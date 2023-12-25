قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إن المدن الفلسطينية بما فيها مدينته، تستقبل عيد الميلاد بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، بسبب العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الضفة الغربية محاصرة عسكريا من قبل الاحتلال، كما هو الحال في قطاع غزة، منوها بأن كل مداخل بيت لحم مغلقة، باستثناء المداخل التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

وذكر أن قرار إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد، هو قرار شعبي نتيجة استطلاع لرأي الأهالي في المدينة، أجمع على إلغاء مظاهر الاحتفالات مع الحفاظ على روح العيد بإقامة الصلوات والطقوس الدينية، مؤكدا أنه ليس قرار كنسيا أو حكوميا.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى لا يكون هناك شجرة لعيد الميلاد، والتي تعتبر أحد المظاهر الرئيسية للاحتفالات، حيث يأتي الزوار العاديين والرسمين من أنحاء العالم كافة وسط حضور من القناصل ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى أهالي المدينة، معقبا: «بعد استطلاع الآراء أجمعت أنه لن يكون هناك عيد وسط هذا العدوان ووقع نسبة مرتفعة من الأطفال ضحايا لهذه الحرب، فهي حرب ضد المدنيين والأطفال».



ولفت إلى الآثار الاقتصادية لهذا القرار على المحافظة، وأفاد بأن بيت لحم تعتمد بشكل كلي على القطاع السياحي، والذي توقف في أعقاب بداية الحرب على قطاع غزة، منوها بأن 70% من دخل المحافظة يأتي من قطاع السياحة، وهو ما تسبب في مأساة كبرى لسكان المدينة.

وأفاد بأن رسالة عيد الميلاد من بيت لحم هذا العام، وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انطلاقا من أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.