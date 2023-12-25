جامعة انسبروك النمساوية تتعرض لهجوم سيبراني

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شن مجهولون هجوما سيبرانيا على جامعة انسبروك في النمسا، وذلك حسبما أعلنت الجامعة اليوم الاثنين.

وأوضحت جامعة المدينة الواقعة غربي النمسا أن الهجوم أدى إلى تنزيل 23 ألف من البيانات الأساسية للطلاب، بينها أسماء وتواريخ ميلاد وأماكن إقامة وعناوين بريد إلكتروني.

وأضافت الجامعة في بيان أنها لا يمكنها في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من المعلومات حول خلفيات الواقعة ودوافعها والجناة المحتملين لأسباب تتعلق بتكتيك التحقيقات.

وأفاد البيان بأن الشرطة تدخلت في الواقعة وأن الجامعة اتخذت "التدابير المضادة اللازمة"، وطالبت الطلاب بالانتباه خلال الفترة المقبلة لمحاولات التصيد المحتملة والإبلاغ عن الحالات التي يشتبهون فيها.