تراجع مبيعات التجزئة في موسم عيد الميلاد بألمانيا

سجلت متاجر التجزئة في ألمانيا مبيعات مخيبة للآمال في موسم تسوق عيد الميلاد، بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

وقال ستيفان جونته المدير الإداري لاتحاد متاجر التجزئة الألماني (إتش.دي.إي) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "المبيعات، للأسف، أسوأ كثيرا من 2022 ولم تقدم أي دفعة".

وأعرب نحو ثلثي متاجر التجزئة عن عدم رضاها أو شكواها من ترجع المبيعات مقارنة بالعام الماضي، حيث قال سدس المتاجر فقط إنها راضية عن المبيعات، وذلك بحسب مسح شمل أكثر من 350 شركة تجارة تجزئة في مختلف أنحاء ألمانيا.

ورغم أن مبيعات موسم عيد الميلاد لم تكن جيدة بالفعل في 2022 فإن جونته يتوقع أن تقل مبيعات الموسم في العام الحالي عن مبيعات الموسم في العام الماضي بما بين 5 و6% بعد وضع اختلاف الأسعار في الحساب. ويتوقع اتحاد متاجر التجزئة أن تكون مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهرين الماضي والحالي نحو 120 مليار يورو (132 مليار دولار).

ويعتقد جونته أن السبب الأساسي في النتائج السنوية المخيبة للآمال هو التردد الكبير من جانب المستهلكين في الإنفاق بسبب تراجع ثقتهم في الاقتصاد الألماني، مضيفا أن الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع والحروب "أثارت حالة قوية من الغموض بين المستهلكين وكان لها تأثير سلبي كبير على سلوك المستهلكين".

كما واجه قطاع التجزئة صعوبات عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشراء.

ورغم ذلك يرى جونته أشعة أمل، مشيرا إلى أن المبيعات في المدن الكبرى امس كانت جيدة، كما كانت المبيعات جيدة بشكل خاص في قطاع السلع الرياضية.