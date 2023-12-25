متحدث التعليم: تسجيل الغياب إلكترونيا يسهل على الوزارة ملاحظة نسبه بالمدارس

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير أصدر في بداية العام لائحة الانضباط المدرسي؛ لتنظيم عملية الحضور والانصراف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامية كريمة عوض، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الدكتور رضا حجازي راجع عددا من الملفات المهمة مع مديري المديريات، من ضمنها مواصلة تفعيل تسجيل الغياب، والغياب الإلكتروني، ومتابعته بشكل دقيق.

وأكد أن هناك فرق متابعة من الوزارة لمراجعة المدارس ومقارنة الدفاتر وتسجيل الغياب الإلكتروني مع ما يرد من المديريات والإدارات التعليمية من تقارير.

ولفت إلى أن لائحة الانضباط المدرسي تنظم عملية الانضباط داخل المدارس، والحضور والانصراف، وتسجيل الغياب الإلكتروني، وغيره من النقاط المنظمة للعملية التعليمية، موضحا أن الغياب الإلكتروني يسجل على السيستم داخل المدارس في حالة غياب الطلاب أو تعديهم النسبة المسموحة لهم، ما يسهل على الوزارة ملاحظة نسب الغياب بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن نسب الغياب بالمدارس جيدة، وهناك التزام بالمدارس، ولكنها متفاوتة من محافظة لأخرى، منوها بأن في حال فصل طالب بسبب الغياب المستمر أو المنقطع، هناك فرصة لإعادة قيده مرة أخرة، في حال فصله.

وذكر أن هناك لوائح وقوانين منظمة لهذه المسألة المتعلقة بالفصل نتيجة الغياب المستمر، حيث يجري إعادة القيد من خلال تقديم سبب الغياب.