الهلال الأحمر الفلسطيني: نتلقى عشرات البلاغات يوميا حول وجود شهداء ومصابين في غزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر عبد الجليل حنجل، إن طواقم الهلال تتلقى يوميا عشرات البلاغات حول وجود شهداء ومصابين، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، ويتعذر الوصول إليها جراء خطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح حنجل في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال قتلت 310 من الكوادر الطبية، واعتقلت 99 آخرين، آخرهم 8 من الهلال الأحمر بمركز إسعاف جباليا.

وأشار إلى «اعتقال مدير مركز الهلال في خان يونس منذ 35 يومًا»، قائلًا إنه «لا يوجد أي معلومة عنه حتى الآن».

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت 102 مركبة إسعاف، كما تضررت 59 مركبة أخرى جراء استمرار العدوان لليوم الثمانين على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.