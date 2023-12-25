نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو جديد بعنوان: "هذه بضاعتكم ردت إليكم"، حيث استعرضت خلاله مشروعها "قصد السبيل" الذي يسعى لإعادة تدوير أسلحة الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم استهدافه بها.

وذكرت كتائب القسام، أن أبرز القائمين على المشروع الذي يهدف لتحييد قذائف وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي التي يطلقها على قطاع غزة وإعادة تدوير ما لم ينفجر منها وإدخالها ضمن منظومة تصنيع السلاح لدى المقاومة الفلسطينية، كان الشهيد الفلسطيني إبراهيم أبو نجا.

وفي التفاصيل، كشفت القسام، كيف تمكنت وحدات الضفادع البشرية في كتائبها من العثور على مدمرتين حربيتين تابعتين للبحرية البريطانية غرقتا في الحرب العالمية الأولى قبل 100 عام، أمام شواطئ غزة وقبالة دير البلح.

- فما هما المدمرتين الحربيتين البريطانيتين التي تستخدمهما حماس في صنع أسلحتها؟

بالبحث عن نوع المدمرتين الحربيتين، اللتان غرقتا في الحرب العالمية الأولى قبالة دير البلح، وجدنا أنهما كانتا سفينتين الأولى "إتش إم إس. إم 15" والثانية "إتش إم إس ستاونش 1911"، كانتا من ضمن 20 مدمرة من مدمرات فئة "أركون" التي صُنعت بين أعوام 1909 و1912.

والسفينتان هما سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، صممتا لتكونا سفنا مسلحة للقصف على الشاطئ فشاركت في الحرب العالمية الأولى، وأُغرقتا قبالة دير البلح خلال معركة غزة الثالثة بواسطة غواصة "يو سي-38" الألمانية الصُنع في 11 نوفمبر 1917.

وكانت السفينة الأولى "إتش إم إس. إم 15"، التي يتكون طاقم مراقبتها من 69 شخصا، تضم مدفعا منفردا ثقيلا ومدفعا مضادا للطائرات، وجهزت بمحركات بخارية ثلاثية بقوة 800 حصان، مما سمح لها بالإبحار والتحرك بسرعة قصوى حينها.

وطُلب إنشاءها في مارس 1915، حيث كانت جزءا من مدمرات برنامج الطوارئ البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، وتم إطلاقها بعد شهر واحد والانتهاء منها بعد شهرين آخرين ومن ثم سُحبت إلى مالطا في يوليو 1915، لتسليحها وانتقلت إلى اليونان وشاركت بعدها في الدفاع عن قناة السويس، قبل أن تدمر في الحرب العالمية الأولى ويقتل 26 شخصا من طاقمها.

أما السفينة الثانية "إتش إم إس ستاونش 1911"، صنعت قبل السفينة الأولى في مارس 1911، حيث أرسلت للانضمام إلى أسطول المدمرات الرابع ومقره في جزيرة بورتلاند منتصف عام 1913، وفق ما نقل موقع "وريك سايت".

ووفق موقع "ميلتري هيستوري" المتخصص في التأريخ العسكري للحروب، فقد كانت المُدمرة تعمل مع أسطول المدمرات الثاني حتى نقلت إلى أسطول المدمرات الخامس في البحر الأبيض المتوسط، خلال الحرب العالمية الأولى، حتى تم تدميرها وقتل 8 من طاقمها.

- الكشف عن المدمرتين البريطانيتين

وفي 13 سبتمبر 2020، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عثورها على المدمرتين، فيما وصفته بـ"كنز عسكري ثمين" عثرت عليه وحدة الضفادع البشرية التابعة لها في عمق بحر مدينة غزة.