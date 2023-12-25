قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة المغازي أسفرت عن استشهاد ٧٠ مواطنًا حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لازالت تنتشل الشهداء والجرحى، وتنقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط مدينة دير البلح.

ونوه أن «الاحتلال يوهم المواطنين ويدفعهم لمناطق يدعي أنها آمنة، ثم يقصف تلك الأماكن ويمسحها من على الخارطة»، مشيرًا إلى أن المجازر التي يرتكبها خلال حربه المدفوعة من الولايات المتحدة تفضحه أمام العالم.

وذكر أن «الاحتلال لم يدع شبرا في غزة دون استهداف للمواطنين»، معقبًا: «البيوت مكتظة لأنها احتضنت أسرا نازحة من مناطق مختلفة، والاحتلال يدرك أن فاتورة قصفه ستكون كبيرة، خاصة النساء والأطفال».

وعن سبب بقاء الجثث في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، لفت إلى أن ثلاجة حفظ الجثث في المستشفى كانت مكتظة بالشهداء قبل المجزرة، منوهًا أن السلطات ستضطر لدفن الجثامين في مقبرة جماعية بساحة شهداء الأقصى حال استمر القصف.