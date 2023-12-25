رئيس باكستان يهنئ البلاد بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد القائد الأعظم

أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، عن تهانيه القلبية للبلاد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 147 لميلاد "القائد الأعظم، أبو الأمة" محمد علي جناح.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس اوف باكستان" عن الرئيس عارف علوي قوله، في رسالة أصدرها المكتب الصحفي الرئاسي، إن "القائد الأعظم كان صاحب العطاء العظيم للأمة، وقد أدت جهوده الدؤوبة إلي إقامة وطن منفصل لمسلمي شبه القارة الهندية".

وقال الرئيس علوي إن محمد علي جناح، بصفته كان زعيما لرابطة مسلمي عموم الهند، قد دافع عن حقوق ومصالح المجتمع المسلم في الهند البريطانية، "وكان يؤمن إيمانا راسخا بفكرة وطن منفصل للمسلمين، يتمكنوا فيه من ممارسة شعائرهم الدينية في حرية، ويتمتعون بتمثيل سياسي عادل".

وأضاف: "يدعونا هذا اليوم إلى تبني قيم ورؤى القائد الأعظم، وأن نواصل جهودنا كي نجعل باكستان دولة مزدهرة، وأكثر قوة. واليوم، نشيد بصمود وحكمة ورؤية وبصيرة أبو الأمة الذي وضع الأساس لأمة يتم فيها الاحتفاء بالتنوع ويمثل فيها الإيمان قوة موحدة".