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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم واحد من أهم الملفات المطروحة على الساحة داخل القلعة البيضاء الفترة الأخيرة، بتجديد عقد نجم فريق الكرة، أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق.

وجاء تجديد عقد فتوح بعد مفاوضات جرت على مدار الفترة الماضية، أعقبت نهاية فترة العقوبة الإدارية الموقعة على اللاعب بسبب خروجه من معسكر مباراة الفريق ضد زد في الدوري، لتكلل بالنجاح ويتم الإعلان عن التجديد رسمياً.

فتوح ارتدى قميص الزمالك مرتين الأولى في 2016 عندما كان لاعباً صاعداً والثانية في 2020 عندما عاد من فترة إعارة لسموحة.

وخلال فترتيه مع الزمالك لعب فتوح 133 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 أخرى خلال 10218 دقائق لعب.

يذكر أن فتوح جدد تعاقده مع ناديه لمدة 3 سنوات قادمة ليستمر ضمن صفوف القلعة البيضاء حتى 2026.