أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) التابعة لجماعة الحوثي اليمنية محمد العاطفي، الاستعداد القتالي للتعامل مع كل الخيارات والفرضيات المحتملة.

وقال العاطفي خلال المؤتمر التحليلي لقادة وأركان وضباط القوات البحرية والدفاع الساحلي: «أسلحتنا الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء ولا خطوط حمرًا أمامنا».

وأضاف: «على واشنطن وتل أبيب ولندن، ومن يدور في فلكهم أن يعرفوا أن يمن اليوم غير يمن الأمس"، حسب وكالة «سبأ» (بالنسخة الحوثية).

وتابع: «لسنا دعاة حرب وندرك أهمية وحيوية المجرى الملاحي الدولي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، ونحرص على سلامة الملاحة الدولية واحترام المواثيق الدولية، وهذا لا خلاف عليه فكل سفن العالم ستكون آمنة وستحظى بالحماية عدا السفن التي حددتها القوات المسلحة اليمنية، على لسان متحدثها الرسمي».

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس الأحد، أن بارجة أمريكية أطلقت النيران على طائرة استطلاع تابعة للجماعة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إن البارجة الأمريكية أطلقت النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة، لتظهر حالة الإرباك والقلق، وفق تعبيره.

وتستهدف جماعة الحوثي سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.