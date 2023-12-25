رابطة تجار الخضار والفاكهة: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا بأسعار البصل

قال المهندس محمود إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا لأسعار البصل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن الدولة تدخلت لحل أزمة ارتفاع أسعار البصل، من خلال منع تصدير البصل حتى 31 مارس المقبل، ما أثر على السوق وبالتالي توجه التجار إلى عرض البصل للبيع بالسوق المحلي، بدلا من تصديره.

وأشار إلى أن سعر كيلو البصل القديم انخفض إلى 20-25 جنيها بسوق الجملة، ويباع بـ30 جنيها بسعر التجزئة، موضحا أن سعر كيلو البصل الجديد وصل إلى 10 جنيهات للجملة ويُباع بـ15 جنيها للتجزئة.

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل أخرى تسببت في أزمة البصل، وفي مقدمتها العمالة الزراعية، التي استقطبتها مهن أخرى مثل «التوك توك»، الذي لا يتطلب حرفة معينة أو مجهود كبير، هذا إلى جانب اتباع سياسة القطيع في النظام الزراعي، دون اتباع نظام الدورة الزراعية التي من شأنها المحافظة على استقرار الإنتاج في المحاصيل الزراعية.

يذكر أن أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، قد أعلن بأن الوزارة اتخذت قرار بمنع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، هذا بالإضافة إلى توجيه حملات للتفتيش على جميع مفارش البصل، وذلك وفقا لتصريحات تلفزيونية له، أول أمس.