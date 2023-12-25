استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة لمرحلة البراعم بدمياط

استمرت فعاليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي لرياضة الملاكمة لمرحلة البراعم، بنادى أهلي فارسكور الرياضي، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للموهبة الرياضية» على انتظام التدريبات بشكل مستمر ومنتظم للاعبي المشروع.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن المشروع يهدف إلى إعداد أبطال أولمبيين يمثلوا مصر في المحافل الدولية، ونشر الوعي بالثقافة الرياضية، و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية و المهارية للمشاركين، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية، وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور، وليد الشاذلي مدير المديرية.