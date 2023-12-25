قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير اليوم الاثنين، لافتة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على معظم المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة إلى اثنين عن المعدل الطبيعي، موضحة أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة.

وأوضحت أن الطقس شتوي دافئ ومعتدل نهارًا في معظم المحافظات الشمالية، ومائل للحرارة في المناطق الجنوبية، منوهة أن فترات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

وأشارت إلى زيادة الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والتي لها ظهير صحراوي، قائلة إن الصغرى تتراوح ما بين 13 إلى 14 درجة على القاهرة الكبرى.

وذكرت أن «سرعات الرياح تعتدل على معظم الأنحاء، ماعدا جنوب سيناء التي تشهد نشاط رياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم / الساعة»، مؤكدة أنها غير مثيرة للرمال والأتربة.

ونوهت بأن البلاد تتأثر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بمنخفض جوي، وفرص لسقوط أمطار على المناطق الساحلية تتقدم للمناطق الداخلية؛ الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن «البلاد تشهد خلال الأيام الثلاثة نشاطًا نسبيًا للرياح تصل سرعاته إلى 40 كم/ الساعة»، موضحة أن العظمى على القاهرة ستتراوح بين 22 إلى 23 درجة.

وأكدت أن ما تشهده البلاد اعتبارًا من الأربعاء، ليست حالة عدم استقرار بشكل كبير، مناشدة المواطنين متابعة النشرات بصورة يومية، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، والقيادة بهدوء تام مع تكون الشبورة المائية.