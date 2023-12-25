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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: إطلاق 12 صاروخا من غزة على عسقلان جنوب إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 11:37 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بإطلاق 12 صاروخا على الأقل من قطاع غزة، صوب بلدة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية الجنوبية في عسقلان القريبة من قطاع غزة، وفي مستوطنات نتيف هاسارا وزيكيم وكارميا المجاورة.

 وبحسب التقرير، أظهرت كاميرات المراقبة في مستوطنة نتيف هاسارا، سقوط وابل من الصواريخ، بينما لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي مصابين أو وقوع أي خسائر.

  ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

 غير أن حركة حماس تواصل اطلاق صواريخ من قطاع غزة فيما يشن الجيش الإسرائيلي هجماتها البرية والجوية على القطاع ردا على عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي على إسرائيل.

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