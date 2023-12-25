الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: المدنيون في غزة يتعرضون لجرائم إبادة جماعية

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لعدوان شامل وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدكتور صلاح عبد العاطي - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الاثنين - إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت أمس في ارتكاب مجازر في منطق البريج والمغازي عبر قصف مربعات سكنية كاملة لتضيف مجازر جديدة إلى أكثر من 1740 مجزرة جرى توثيقها أسهمت في قتل النساء والأطفال وتعمد استهداف المدنيين بهدف تهجيرهم قسرا من مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأشار إلى استمرار التوغلات البرية وتدمير المباني لتصل إلى أكثر من 90% من المباني في شمال قطاع غزة وإلى أكثر من 40% من المباني في جنوب القطاع.

وحذر من أن قطاع الخدمات في غزة شارف على الانهيار، سواء البلديات أو المستشفيات، موضحا أن مستشفيات قطاع غزة خصوصا في الشمال خرجت عن الخدمة، أما مستشفيات الجنوب تعاني من ضغط شديد 20 ضعف الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات.

ولفت إلى استمرار دفع المدنيين إلى جنوب قطاع غزة؛ حيث يعيش قرابة 1.5 مليون شخص في ظروف كارثية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة.