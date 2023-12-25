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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوة خاصة مكونة من 10 جنود إسرائيليين، تحصنت في منزل وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام، أن «عناصرها استهدفوا القوة الخاصة المكونة من 10 جنود والمتحصنة في أحد المنازل في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذيفة TBG مضادة للتحصينات».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، قصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين: «كتائب القسام تدك تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون».

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، صباح الاثنين، قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60».

كما أفادت الحركة بقصف تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.